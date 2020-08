Портленд и Мемфис разыграют последнюю путевку в плей-офф НБА

Участники серии плей-ин за восьмое место на Западе определились в последний день регулярного чемпионата.

Портленд вырвал победу над Бруклином (134:133) и защитил 8-е место, а Мемфис разобрался с немотивированным Милуоки (119:106) и не пустил в плей-ин Финикс и Сан-Антонио.

Серия за последнюю путевку в плей-офф между Портлендом и Мемфисом пройдет 15-16 августа. Блэйзерс достаточно выиграть один матч, у Гриззлис в серии до двух побед нет права на поражение.

The Western Conference Play-In is set, featuring the @memgrizz and @trailblazers, for Saturday at 2:30 PM ET on ABC!



If Memphis wins Saturday, then both teams will play on Sunday at 4:30 PM ET on ESPN to determine the final NBA Playoffs spot. #WholeNewGame pic.twitter.com/7k3gi8zDXb