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Сан-Антонио впервые с 1997 года не сыграет в плей-офф НБА

Баскетбол
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Прервалась легендарная серия.

Сан-Антонио впервые с 1997 года не сыграет в плей-офф НБА
Новина українською

Сперс перед финальным днем регулярного чемпионата претендовали на попадание в плей-ин за восьмое место на Западной конференции, но команда из Техаса потеряла даже теоретические шансы на продолжение борьбы за плей-офф еще до стартового вбрасывания матча с Ютой (112:118).

Таким образом, Сан-Антонио впервые с 1997 года не сыграет в плей-офф НБА. За 23 года Сперс под руководством легендарного Грегга Поповича пять раз становились чемпионами НБА и выиграли в пост-сезоне 170 матчей при 114 поражениях.

Что интересно, когда Сан-Антонио в последний раз не было в плей-офф, ориентировочно 35% жителей города (около 540 тысяч) еще не были рождены.

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В статье: НБА Сан-Антонио Сперс
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