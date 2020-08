Сперс перед финальным днем регулярного чемпионата претендовали на попадание в плей-ин за восьмое место на Западной конференции, но команда из Техаса потеряла даже теоретические шансы на продолжение борьбы за плей-офф еще до стартового вбрасывания матча с Ютой (112:118).

Таким образом, Сан-Антонио впервые с 1997 года не сыграет в плей-офф НБА. За 23 года Сперс под руководством легендарного Грегга Поповича пять раз становились чемпионами НБА и выиграли в пост-сезоне 170 матчей при 114 поражениях.

The Spurs' 22-season playoff streak is officially over ...



• Tied for longest playoff streak in NBA history

• 170 playoff wins (most during streak)

• 1,228 regular season wins (most during streak)

• 5 NBA Championships (tied for most during streak)



The end of an era ???? pic.twitter.com/Xn5GozaVqU