В состоянии неопределенности: топ-5 матчей Леня в сезоне 2019-2020

Для Алексея Леня минувший сезон стал самым насыщенным отрезком в карьере – украинец потерял доверие тренерского штаба Атланты и в феврале был обменян в Сакраменто, а стоило ему залечить травму бедра, как в судьбу НБА и всего мира вмешался коронавирус. К сожалению, пандемия не обошла Леня стороной – Алексей в конце июня подхватил COVID-19 и не смог полноценно подготовиться к рестарту сезона в Орландо, что конечно же сказалось на его роли в команде Люка Уолтона. А ведь в «пузыре» у Леня был последний шанс показать себя потенциальными работодателям перед выходом на рынок свободных агентов.

И все же в этом смазанном сезоне у Леня были и светлые моменты – центровой сборной Украины вышел на рекордный уровень эффективности при бросках с ближней и средней дистанции, во второй раз в карьере забивал свыше 55% попыток с игры и, несмотря на уменьшение игрового времени до 17,7 минут, собрал 8 дабл-даблов и в 9 матчах набирал как минимум по 15 очков.

21 декабря 2019: Бруклин – Атланта 122:112

Почему в топе: личный рекорд результативности в сезоне, эффективная игра на щитах, запредельный показатель полезности в атаке.

Статистика: 23 очка (10 из 16 с игры, 3 из 4 трехочковых), 14 подборов, 2 блок-шота за 25 минут и 55 секунд.

В декабре Лень «взорвался» в выездном матче против Бруклина, и только синхронный провал остальных игроков Атланты (за исключением Трэя Янга) помешал украинцу в тот вечер покинуть площадку в статусе победителя.

Джарретт Аллен и ДеАндре Джордан ничего не смогли сделать с Ленем у своего кольца – Алексей неоднократно наказывал своих опекунов с дальней дистанции, эффективно прорывался в трехсекундную зону после «пик-н-роллов» и дважды добавлял мяч в кольцо после выигранного подбора на чужом щите.

Атакующий показатель Леня в матче с Бруклином составил невероятные 149 очков на 100 владений при 71,9% эффективности бросков с игры. Алексей был абсолютно лучшим игроком своей команды по уровню полезности на площадке.

30 декабря 2019: Орландо – Атланта 93:101

Почему в топе: отличная бросковая эффективность, элитная работа на щитах, большой вклад в командный успех.

Статистика: 18 очков (9 из 14 с игры, 0 из 3 трехочковых, 0 из 2 с линии штрафных), 12 подборов и 2 передачи за 24 минуты и 19 секунд.

Под занавес 2019 года Лень продуктивно съездил в гости к Орландо и персонально к Николе Вучевичу. Да, в тот вечер черногорец набрал впечатляющие 27 очков и забил 12 из 19 с игры, но и ответ Алексея был не менее достойным.

В матче с Мэджик у Леня не пошел дальний бросок, зато украинец был на высоте в трехсекундной зоне. Именно Алексей вдохновил Атланту на камбэк – в третьей четверти центровой Хоукс набрал 8 очков через Вучевича и Бамбу и стал главным инициатором перелома в игре.

Лень в матче с Орландо стал лучшим в Атланте по атакующему рейтингу и бросковой эффективности среди игроков, отыгравших более 20 минут. Во многом благодаря Алексею фаны Хоукс в тот вечер не заметили отсутствия Янга.

14 ноября 2019: Финикс – Атланта 128:112

Почему в топе: дабл-дабл с хорошей бросковой линейкой.

Статистика: 21 очко (7 из 11 с игры, 1 из 3 трехочковых, 6 из 9 с линии штрафных), 10 подборов за 25 минут и 45 секунд.

У Леня никогда не было проблем с мотивацией на матчи с Финиксом, ведь именно в Аризоне Алексей провел первые пять лет своей заокеанской карьеры.

Яркому возвращению Леня на некогда родную площадку способствовала и дисквалификация основного центрового Санз ДеАндре Эйтона, которого в начале сезона отстранили на 25 матчей за нарушение антидопинговой компании. Лень вместе с основным центровым Атланты Дэмианом Джонсом доминировал в «краске» Финикса, но традиционные проблемы Атланты в защите в тот вечер усугубились катастрофической реализацией трехочковых (8 из 31, 25,8%), что в конечном итоге стоило Хоукс поражения с разницей в 16 очков.

Лень был одним из ярчайших игроков матча – в начале второй четверти украинец в силовой борьбе красиво разобрался с мощным австралийцем Аароном Бэйнсом и вколотил данк одной рукой, а после большого перерыва поймал все того же Бэйнса на ложном трехочковым и мощно вонзил мяч сверху с фолом от Келли Убре. Остается загадкой, почему НБА проигнорировала этот данк Леня в своей ежедневной рубрике «Топ-10 моментов дня».

12 ноября 2019: Денвер – Атланта 121:125

Почему в топе: лучший по результативности среди резервистов, лучший в команде показатель +/-.

Статистика: 17 очков (6 из 8 с игры, 1 из 2 трехочковых, 4 из 8 с линии штрафных) и 7 подборов за 21 минуту и 56 секунд.

На старте сезона Атланта на выезде неожиданно огорчила мощный Денвер – в тот день в стартовой пятерке Хоукс блистал Трэй Янг (42 очка, 13 из 21 с игры), а второй юнит за собой повел Лень, который в одиночку набрал больше очков, чем все остальные резервисты вместе взятые.

Звездный центровой Наггетс Никола Йокич никогда не был защитным монстром – и Лень в атаке без особых проблем несколько раз переиграл серба, включая парочку симпатичных данков. В тот день Алексея можно было остановить только с помощью фола – украинец четырежды выходил на линию штрафных, уступив по этому показателю только гиперактивному Янгу.

С Алексеем Ленем на площадке Атланта разбила Денвер с разницей в 18 очков, в том числе и важнейшие «+8» за 7 минут и 30 секунд в четвертой четверти, когда хозяева отчаянно пытались избежать непредвиденной осечки.

8 марта 2020: Сакраменто – Торонто 113:118

Почему в топе: высокая результативность за минимальное игровое время, элитный атакующий рейтинг.

Статистика: 15 очков (6 из 9 с игры, 3 из 3 с линии штрафных), 7 подборов и 2 блок-шота за 14 минут и 49 секунд.

Было бы несправедливо не затронуть в этом топе калифорнийский отрезок сезона – и хотя после обмена в Сакраменто Лень откровенно не блистал, во второй половине сезона Алексей все же отметился серией неплохих матчей. Мы выделили домашний матч с Торонто – Лень провел на площадке менее 15 минут, что не помешало ему войти в тройку самых результативных игроков своей команды.

Лень вошел в игру во второй четверти и всего за 7 минут набросал в кольцо действующих чемпионов НБА 11 очков. В заключительной 12-минутке Алексей еще дважды результативно сыграл у чужого кольца и завершил матч с показателем полезности «+5».

В матче с Торонто Лень выдал космический атакующий рейтинг – 157 очков на 100 владений. Для сравнения – практически аналогичные показатели в той игре были у звездного плеймейкера Рэпторс Кайла Лаури, который завершил матч с 30 очками при 66% реализации бросков с игры.