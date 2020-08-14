Чикаго уволил главного тренера

Клуб НБА "Чикаго Буллз" уволил главного тренера Джима Бойлена, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере". Вице-президент команды Артурас Карнишовас намерен в ближайшее время заняться поиском замены 55-летнему специалисту.

Бойлен возглавил "Чикаго" в 2018 году. За два сезона под его руководством баланс побед и поражений "Буллз" составил 32% (39-84).

"Чикаго" не участвовал в рестарте сезона-2019/2020, команда заняла 11-е место в Восточной конференции с результатом 22-43.

Среди кандидатов на пост нового главного тренера "Буллз" – ассистент "Денвер Наггетс" Уэс Ансельд-младший, бывший главный тренер "Бруклин Нет" Кенни Эткинсон, ассистент "Торонто Рэпторс" Эдриан Гриффин и ассистент "Милуоки Бакс" Дарвин Хэм.