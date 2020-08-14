Леброн Джеймс установил новое достижение

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал лучшим распасовщиком сезона НБА-2019/2020.

Джеймс в среднем отдавал 10,2 передачи, став единственным баскетболистом лиги с двузначным количеством ассистов. Леброн опередил разыгрывающего "Атланты Хоукс" Трэя Янга (9,3 передачи) и защитника "Даллас Маверикс" Луку Дончича (8,8 передачи).

Четырёхкратный MVP НБА Джеймс стал вторым по возрасту игроком в истории, завершившим сезон с званием лучшего распасовщика лиги. Стив Нэш в 2011 году сделал это в 37 лет. 35-летний Джеймс побил достижение легенды "Юты Джаз" Джона Стоктона, который в 1996 году стал лучшим ассистентом лиги в 34 года.

Кроме того Леброн стал первым в истории НБА форвардом, который отдал больше всего передач за сезон. Ранее это делали только игроки на позиции защитника. Джеймс стал шестым баскетболистом в истории со званием самого результативного игрока и лучшего асисстента на протяжении карьеры. Ранее это делали только Оскар Робертсон, Джерри Уэст, Нейт Арчибальд, Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден.