  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой Лиги в Монако
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой Лиги в Монако

Баскетбол
(1 голосов)

Украинке покорилась высота 1 м 98 см

Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой Лиги в Монако
Новина українською

Украинка Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой Лиги в Монако.

Ей покорилась высота в 1м 98 см. Она опередила свою соотечественницу Юлию Левченко лишь по количеству попыток, потратив на преодоление высоты 1,95 лишь одну попытку, тогда как Левченко взяла высоту лишь с третьего раза.

Стоит отметить, что высота в 2,01 не покорилась ни одной из спортсменок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...