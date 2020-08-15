Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Хьюстон дома крупно уступает Филадельфии, Клипперс в овертайме дожимает Оклахома-Сити
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Торонто" - "Денвер"
117 - 109 (31-23; 27-27; 27-26; 32-33)
"Индиана" - "Майами"
109 - 92 (28-13; 30-31; 26-26; 25-22)
"Клипперс" - "Оклахома-Сити"
107 - 103 после ОТ (21-22; 16-25; 33-16; 17-24; 20-16)
"Хьюстон" - "Филадельфия"
96 -134 (26-39; 21-32; 30-32; 19-31)
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