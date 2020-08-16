В клубе Прометей игроки сдали тесты на COVID-19, все здоровые

Игроки баскетбольного клуба "Прометей" сдали тесты на коронавирус. Все члены команды оказались здоровыми, а пробы - отрицательными.

"По распоряжению Федерации Баскетбола Украины и Министерства здравоохранения мужская баскетбольная команда "Прометея" прошла тестирование на COVID-19. Благодаря руководству клуба был составлен договор с лабораторией, которая провела тестирование непосредственно в Каменском.

Все игроки его прошли, все получили отрицательный результат, то есть все здоровы и готовы к тренировочному процессу!" - сказал главный врач команды Сергей Дашковский.