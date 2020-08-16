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В клубе Прометей игроки сдали тесты на COVID-19, все здоровые

Баскетбол
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Хорошие новости для команды

В клубе Прометей игроки сдали тесты на COVID-19, все здоровые
UA-Футбол
Новина українською

Игроки баскетбольного клуба "Прометей" сдали тесты на коронавирус. Все члены команды оказались здоровыми, а пробы - отрицательными.

"По распоряжению Федерации Баскетбола Украины и Министерства здравоохранения мужская баскетбольная команда "Прометея" прошла тестирование на COVID-19. Благодаря руководству клуба был составлен договор с лабораторией, которая провела тестирование непосредственно в Каменском.

Все игроки его прошли, все получили отрицательный результат, то есть все здоровы и готовы к тренировочному процессу!" - сказал главный врач команды Сергей Дашковский.

Напомним, что ранее определился последний участник плей-офф НБА.

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В статье: БК Прометей (Камянское) коронавирус
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