Лиллард vs Лейкерс, прогулка для Милуоки и Торонто. Что нужно знать о первом раунде плей-офф НБА

Западная конференция

Лос-Анджелес Лейкерс (1) – Портленд Трэйл Блэйзерс (8)

Как играли в регулярном чемпионате:

Лейкерс: 52-19. Дома – 25-10. Выезд – 27-9

Портленд: 35-39. Дома – 21-15. Выезд – 14-24.

Сезонная серия: 2:1, Лейкерс

История встреч в плей-офф/когда играли в последний раз: 9:2 в пользу в Лейкерс/1-й раунд 2002 года – 3:0, Лейкерс.

Три ключевых факта:

- ЛеБрон Джеймс в 14-й раз сыграет в плей-офф (9 попаданий с Кливлендом, 4 с Майами и 1 с Лейкерс). Король никогда не вылетал в первом раунде, а в восьми последних заходах в пост-сезон неизменно добирался до Финала НБА.

- Лейкерс в серии с Портлендом лучше не доводить дело до клатча. В «пузыре» у лидеров Блэйзерс невероятная статистика в финальные 5 минут игры при как минимум 5-очковой разнице в счете.

Blazers in the clutch (5-point games in the last 5 minutes) in the bubble



Dame:

36 points (1st in NBA)

5 threes (tied 1st)



CJ:

4-4 on threes (1st)

77.8 FG%



Melo:

5 threes (tied 1st)

55.6 3P% pic.twitter.com/Os5jlnfkbx — StatMuse (@statmuse) August 14, 2020

- Энтони Дэвис свою пока что единственную серию в плей-офф выиграл именно у Портленда. Это произошло в первом раунде 2018 года, когда американец выступал за Нью-Орлеан. В четырех матчах серии с Блэйзерс Дэвис в среднем за игру набирал по 33,0 очка и 11,8 подбора.

За кем следить: Дамьен Лиллард (Портленд). MVP «пузыря» в Орландо сделал все и даже немного больше, чтобы все-таки втащить свою команду в плей-офф после победы в серии плей-ин над Мемфисом. Блэйзерс после рестарта сезона выиграли 7 из 9 матчей, а Лиллард в среднем за игру набирал по 37,6 очка с феноменальной бросковой эффективностью – 49,7% с игры, включая 43,5% трехочковых. С прохождением защиты Лейкерс в регулярном чемпионате у Лилларда особых проблем не было – 36,0 очка в среднем за вечер и 50% реализации бросков с игры. Но сохранит ли Дамьен свой кураж на битву с лучшей командой Запада?

Прогноз: Лейкерс – 4:2.

Лос-Анджелес Клипперс (2) – Даллас Маверикс (7)

Как играли в регулярном чемпионате:

Клипперс: 49-23. Дома – 25-10. Выезд – 22-14

Даллас: 43-32. Дома – 20-18. Выезд – 23-14.

Сезонная серия: 3:0, Клипперс

История встреч в плей-офф/когда играли в последний раз: в плей-офф ранее не пересекались.

Три ключевых факта:

- Лука Дончич и Кристапс Порзингис дебютируют в плей-офф. Словенец вышел в пост-сезон в свой второй год после появления в лиге, а латышу понадобилось пять лет, чтобы впервые не уйти в отпуск после завершения регулярного чемпионата. В «пузыре» Дончич и Порзингис стали единственным дуэтом в НБА, набиравшим в среднем за игру более 30 очков.

The @NBA announced today that Luka Dončić and Kristaps Porzingis were named to the Kia NBA All-Seeding Games First Team and Kia NBA All-Seeding Games Second Team, respectively.



The duo finished as the only pair of teammates to each average 30+ points per game in the bubble. pic.twitter.com/oktiWkxr51 — Mavs PR (@MavsPR) August 15, 2020

- Кавай Леонард и Пол Джордж в регулярном чемпионате вместе отыграли только 37 матчей (27-10) из 71. В двух совместных матчах против Далласа звезды Клипперс на двоих набрали 107 очков.

- У Клипперс самая результативная скамейка запасных в сезоне (50,3 очка за игру). Монтрезл Харрелл (18,6) и Лу Уильямс (18,2) претендуют на звание лучшего шестого игрока регулярного чемпионата.

За кем следить: Лука Дончич (Даллас). За два сезона в НБА Дончич превратился в легитимную звезду лиги и самого желанного игрока для любого генерального менеджера. Словенцу только 21, а он уже железно входит в топ-10 игроков НБА и своими рекордами регулярно заставляет вспоминать свое имя рядом с такими легендами, как Ларри Берд, Оскар Робертсон и другие. Серия с Клипперс – беспроигрышный шанс для Дончича. Никто не бросит в словенца камень, если Даллас проиграет самой укомплектованной и сбалансированной команде НБА во главе с Каваем Леонардом, но если Маверикс совершат сенсацию…

Прогноз: Клипперс – 4:1

Денвер Наггетс (3) – Юта Джаз (6)

Как играли в регулярном чемпионате:

Денвер: 46-27. Дома – 26-11. Выезд – 20-16

Юта: 44-28. Дома – 23-12. Выезд – 21-16.

Сезонная серия: 3:0, Денвер

История встреч в плей-офф/когда играли в последний раз: 3:1 в пользу Юты/1-й раунд 2010 года – 4:2, Юта.

Три ключевых факта:

- Денвер впервые в истории завершил без поражений сезонную серию против Юты. Последний матч между Наггетс и Джаз прошел 8 августа и по накалу и уровню драмы стал одним из главных украшений «пузыря».

The ending of this Utah/Denver game was unreal ???? pic.twitter.com/QnfZS5v4Zd — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 8, 2020

- Лидер Денвера Никола Йокич в трех матчах сезона против Юты в среднем за игру выдавал по 29,3 очка (56% с игры), 12,0 подбора и 9,0 передачи. У дуэлянта серба из Джаз Руди Гобера также полный порядок с персональной статистикой в поединках с Наггетс – 19,7 очка (69% с игры), 12,7 подбора и 1,7 блок-шота.

- Лидер Юты Донован Митчелл в регулярном сезоне в матчах с Денвером в среднем за игру набирал всего по 19 очков. Защита Наггетс позволяла Митчеллу забивать лишь 30,4% бросков с игры – и это худший показатель американца в сезоне.

За кем следить: Майкл Портер (Денвер). Портер очень высоко котировался на студенческом уровне, но проблемы со спиной привели к тому, что на драфте 2018 года уроженец Миссури упал до 14-го пика. В НБА Майкл дебютировал спустя год после прихода в лигу – до карантина за 14 минут он набирал скромные 7,5 очка за игру, но в «пузыре» форварда Наггетс было не узнать. Он стал самым результативным игроком Денвера (22,0 очка и 8,6 подбора за игру при 55% реализации бросков с игры) и заслуженно вошел во вторую символическую сборную рестарта сезона. Теперь тренерский штаб Наггетс планирует выпускать «горячего» Портера в стартовой пятерке – и это еще один веский аргумент в пользу франшизы из Колорадо.

Прогноз: Денвер – 4:2.

Хьюстон Рокетс (4) – Оклахома Сити Тандер (5)

Как играли в регулярном чемпионате:

Хьюстон: 44-28. Дома – 24-12. Выезд – 20-16

Оклахома: 44-28. Дома – 23-14. Выезд – 21-14.

Сезонная серия: 2:1, Оклахома

История встреч в плей-офф/когда играли в последний раз: 6:2 в пользу Оклахомы/Сиэтла/1-й раунд 2017 года – 4:1, Хьюстон.

The @okcthunder and @HoustonRockets are meeting in the NBA Playoffs for the third time. The Thunder defeated the Rockets in 2013, and the Rockets defeated the Thunder in 2017 (both First Round match-ups).



Series starts Tuesday (8/18) at 6:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/xlTzoQYJWY — NBA History (@NBAHistory) August 17, 2020

Три ключевых факта:

- Перед стартом сезона после обменов Пола Джорджа в Клипперс и Рассела Уэстбрука в Хьюстон ESPN оценил шансы Оклахомы на попадание в плей-офф в 0,2%. А в итоге Тандер на конкурентном Западе заняли пятое место и лишь на 1,5 победы отстали от третьего Денвера.

- Расселл Уэстбрук с растяжением четырехглавой мышцы правого бедра пропустит несколько матчей серии с родной франшизой. Без Уэстбрука Хьюстон в сезоне 2019-2020 выиграл 7 матчей из 14.

- Джеймс Харден в регулярном чемпионате испытывал проблемы с прохождением обороны Оклахомы. В матчах с Тандер лидер Хьюстона набирал по 28,7 очка (меньше от Хардена в сезонных сериях получили только Милуоки, Портленд и Торонто) и реализовывал менее 33% бросков с игры.

За кем следить: Крис Пол (Оклахома). Кто бы мог подумать, что Пол в 34 года после обмена из Хьюстона в «мертвую» Оклахому спустя три года после предыдущего появления вернется на Матч всех звезд, а Тандер впервые после ухода Кевина Дюранта выиграют в регулярном чемпионате более 60% матчей. Играющий тренер, ментор, человек-система, гений «клатча» – все это про Пола. Крис в прошлом сезоне атаковал с лучшим за 10 лет процентом с игры и забивал рекордные в карьере 55% бросков со средней и дальней дистанции. Он больше не раздает по 10 передач за игру, но его влияние на игру Тандер сопоставимо с тем, что делает для Милуоки Яннис Адетокумбо.

Прогноз: Хьюстон – 4:3

Восточная конференция

Милуоки Бакс (1) – Орландо Мэджик (8)

Как играли в регулярном чемпионате:

Милуоки: 56-17. Дома – 30-5. Выезд – 26-12

Орландо: 33-40. Дома – 18-17. Выезд – 15-23.

Сезонная серия: 4:0, Милуоки

История встреч в плей-офф/когда играли в последний раз: 1:0 в пользу Милуоки/1-й раунд 2001 года – 3:1, Милуоки.

Три ключевых факта:

- Действующий MVP НБА Яннис Адетокумбо в трех матчах сезона против Орландо в среднем за игру набирал по 26,3 очка и 15,7 подбора. Лучше Мэджик с опекой грека справлялись только Кливленд, Майами, Индиана, Бруклин, Вашингтон и Сакраменто.

- Брук Лопес – главное открытие Милуоки в «пузыре». До карантина центровой Бакс в среднем за вечер имел по 11,0 очка (42% с игры) и 4,5 подбора. После рестарта сезона Лопес в семи матчах в среднем набирал по 20,4 очка (48% с игры) и собирал по 5,7 подбора.

- Главная звезда Орландо Ник Вучевич в «пузыре» сыграл в каждом из восьми матчах и только в двух играх набирал меньше 20 очков. По сезону у Вучевича в матчах с Милуоки в среднем за игру по 18,7 очка и 9,7 подбора.

За кем следить: Крис Миддлтон (Милуоки). Всем и так прекрасно известно, на что способен Яннис Адетокумбо. Другое дело Миддлтон – защитник провалил прошлогодний плей-офф и теперь вынужден искать способ, как реабилитироваться перед командой и доказать прежде всего самому себе, что статус второй звезды в Милуоки – это не пустые слова. Рестарт регулярного сезона Крис провел на своем привычном уровне – 19,7 очка за игру, 5,9 подбора, 5,7 передачи и солидные 48% с игры. Посмотрим, сохранит ли он эту эффективность на плей-офф.

Прогноз: Милуоки – 4:0

Торонто Рэпторс (2) – Бруклин Нетс (7)

Как играли в регулярном чемпионате:

Торонто: 53-19. Дома – 26-10. Выезд – 27-9

Бруклин: 35-37. Дома – 20-16. Выезд – 15-21.

Сезонная серия: 3:1, Торонто

История встреч в плей-офф/когда играли в последний раз: 2:0 в пользу Бруклина/Нью-Джерси/1-й раунд 2014 года – 4:3, Бруклин.

Три ключевых факта:

- Торонто в ранге действующего чемпиона НБА завершил регулярный чемпионат с лучшим в истории франшизы процентом побед. Рэпторс уступили только Милуоки, опередив в том числе с Клипперс, куда летом прошлого года из Канады переехал Кавай Леонард.

- Бруклин после рестарта сезона выиграл 5 матчей из 8 и защитил 7-ю строку на Востоке. Нетс выступают в «пузыре» без Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта, ДеАндре Джордана, Спенсера Динвидди, Ториана Принса и Уилсона Чендлера, а прибывший на подмогу Джамал Кроуфорд получил травму спустя 6 минут после дебюта в команде.

- Главный тренер Торонто Ник Нерс в «пузыре» задействовал сразу 15 игроков. Показательно, что 13 баскетболистов, отыгравших как минимум 5 из 8 матчей, набирали в среднем за игру 5 и более очков.

За кем следить: Карис Леверт (Бруклин). Нет сомнений, что именно Леверт будет основным раздражителем для действующих чемпионов. Карис вдоволь помучил защиту Торонто в регулярном чемпионате, набирая по 23,3 очка при 60% реализации бросков с игры. У своего кольца Леверта чаще остальных пытались сдержать Терренс Дэвис и Фред Ванвлит, но у них ничего не получилось – через первого форвард Нетс забил 4 из 6 с игры, а через второго – 7 из 8. В «пузыре» Леверт стал лучшим снайпером (25,0 очка за игру) и плеймейкером (6,7 передачи) Бруклина. Он в идеальной форме и готов бросить вызов безоговорочным фаворитам серии из Канады.

Прогноз: Торонто – 4:0

Бостон Селтикс (3) – Филадельфия Севенти Сиксерс (6)

Как играли в регулярном чемпионате:

Бостон: 48-24. Дома – 26-10. Выезд – 22-14

Филадельфия: 43-30. Дома – 31-4. Выезд – 12-26.

Сезонная серия: 3:1, Филадельфия

История встреч в плей-офф/когда играли в последний раз: 13:8 в пользу Бостона/ полуфинал конференции 2018 года – 4:1, Бостон.

Три ключевых факта:

- Во время рестарта регулярного чемпионата Филадельфия потеряла Бена Симмонса. Разыгрывающий Сиксерс 11 августа перенес операцию по удалению обломков поврежденного хряща в левом коленном суставе и предположительно выбыл до конца сезона. В четырех матчах сезона против Бостона австралиец в среднем за игру набирал по 18,3 очка и забивал по 60,8% бросков с игры.

- Джоэль Эмбиид нестабильно провел сезонную серию против Бостона – 15 (5 из 14 с игры) очков в октябре, 38 (12 из 21) – в декабре и всего 11 (1 из 11) в феврале.

- Отсутствие Симмонса развязывает руки у чужого кольца Джейсону Тэйтуму. С Симмонсом на площадке Тэйтум в сезоне 2019-2020 в пересчете на 36 минут набирал по 18,6 очка и забивал всего 32% бросков с игры. Без австралийца результативность главного скорера Бостона взлетала до 34,9 очка на 36 минут, а реализация бросков с игры увеличивалась до элитных 60%!

За кем следить: Кемба Уокер (Бостон). Впервые в карьере Уокер начинает плей-офф с командой, потолком мечтаний которой не является выход во второй раунд. Экс-франчайз Шарлотт 8-матчевый отрезок регулярного чемпионата из-за недавней травмы левого колена провел на ограниченных минутах – и это был тот Уокер, к которому мы привыкли. Кемба, проводя на площадке по 25 минут, только в одной игре набрал меньше 14 очков и забивал 49% бросков с игры. Если плеймейкер Селтикс будет здоров и сохранит свою бросковую эффективность в плей-офф, то Бостон может стать серьезным препятствием для Торонто и Милуоки на пути к главной серии сезона.

Прогноз: Бостон – 4:2

Индиана Пэйсерс (4) – Майами Хит (5)

Как играли в регулярном чемпионате:

Индиана: 45-28. Дома – 25-11. Выезд – 20-17

Майами: 44-29. Дома – 29-7. Выезд – 15-22.

Сезонная серия: 3:1, Майами

История встреч в плей-офф/когда играли в последний раз: 3:1 в пользу Майами/финал конференции 2014 года – 4:2, Майами.

Три ключевых факта:

- Системообразующий бигмэн Индианы Домантас Сабонис в конце июля получил травму стопы и покинул кампус в Орландо, но на прошлой неделе Пэйсерс не исключили, что литовец сможет сыграть в плей-офф. Сабонис – один из претендентов на самого прогрессирующего игрока сезона. Сын легендарного Арвидаса Сабониса до карантина в среднем за игру приносил Индиане по 18,5 очка, 12,4 подбора и 5,0 передачи.

- Прямо сейчас у Майами один из самых глубоких составов в НБА. В «пузыре» восемь игроков Хит в среднем за игру набирали более 10 очков.

- Индиана – не самый удобный соперник для главной звезды Майами Джимми Батлера. В регулярном сезоне уроженец Техаса в поединках с Пэйсерс набирал по 17,7 очка при 43% с игры. На Востоке большие проблемы с атакой чужого кольца Батлер испытывал только против Атланты, Нью-Йорка и Кливленда.

За кем следить: Ти Джей Уоррен (Индиана). Перед рестартом сезона Индиана потеряла Домантаса Сабониса и Джереми Лэмба, а Виктор Оладипо после тяжелой травмы все еще не был готов к увеличению своей роли. Тренерскому штабу Пэйсерс не оставалось ничего другого, как довериться Уоррену, а тот уже в первом матче против Филадельфии настрелял рекордные в карьере 53 очка! На этом Уоррен не успокоился – он вошел в первую символическую сборную «пузыря», набирая в среднем за игру по 31,0 очка и 6,3 подбора. Впереди у Ти Джея как минимум 4 матча против Джимми Батлера – в концовке регулярного сезона защитник Хит непринужденно «съел» сенсационного скорера Индианы, но что произойдет в плей-офф?

T.J. Warren vs. Jimmy Butler tonight



Jimmy: 19 Points, 11 Rebounds, 5 Rebounds, 4 Steals



TJ: 12 Points, 5 Rebounds, 35 FG%, 2/6 3PM



Heat win by 22 pic.twitter.com/tG9dYsUuCM — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 11, 2020

Прогноз: Майами – 4:2