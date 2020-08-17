Леброн заявил о подавлении темнокожих

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и игрок клуба НФЛ "Канзас Сити Чифс" Патрик Махоумс написали письмо на сайте The Undefeated, в котором выразили протест в связи с подавлением избирательных прав темнокожих жителей США.

"Мы — коалиция темнокожих спортсменов и артистов, объединившихся в ходе протестов, вызванных убийствами Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор полицией. Мы нацелены указать на системное целенаправленное подавление избирателей в нашем сообществе и имеем конкретную миссию: обучать, заряжать энергией и защищать темнокожих избирателей. Нами движет общее понимание того, что наше влияние и известность, особенно среди молодёжи, — это обязательство продолжать традицию единого движения темнокожих спортсменов в борьбе за справедливость и равенство", — гласит текст письма.