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Плей-офф НБА. Клипперс, Торонто и Бостон повели в сериях первого раунда
В главной баскетбольной лиге мира завершен первый день плей-офф.
Денвер – Юта 135:125 OT (31:25, 28:27, 19:31, 37:32, 20:10)
Счет в серии - 1:0
Торонто – Бруклин 134:110 (37:20, 36:31, 22:35, 39:24)
Счет в серии - 1:0
Бостон – Филадельфия 109:101 (25:26, 30:23, 20:30, 34:22)
Счет в серии - 1:0
Клипперс – Даллас 118:110 (34:38, 32:31, 21:13, 31:28)
Счет в серии - 1:0
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