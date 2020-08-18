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Дончич побил рекорд НБА в дебютном матче в плей-офф

Баскетбол
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Очередной рекорд от гения из Словении.

Дончич побил рекорд НБА в дебютном матче в плей-офф
Новина українською

Даллас в стартовом матче серии первого раунда против Клипперс уступил со счетом 110:118, а Лука Дончич за 38 минут набрал 42 очка (13 из 21 с игры, 2 из 6 трехочковых и 14 из 15 с линии штрафных).

Защитник Маверикс стал новым рекордсменом НБА по результативности в дебютном матче в плей-офф. Дончич обошел Карима Абдул-Джаббара и Деррика Роуза, которые в первом в карьере матче в пост-сезоне набирали по 36 баллов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лука Дончич стал автором уникального рекорда в истории НБА.

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В статье: НБА Лука Дончич
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