Химик продлил контракт с американском форвардом

Химик официально объявил о заключении нового контракта с Льюисом Салливаном.

В сезоне 2019-2020 Салливан был лидером Химика – в матчах Суперлиги американский форвард в среднем за игру набирал по 17,8 очка и 8,4 подбора.

Химик в межсезонье подписал двух новичков – экс-форварда Запорожья Андрея Мироненко и американского защитника Мартевиуса МакНайта.

Ожидается, что комплектацию состава на сезон 2020-2021 Химик завершит после подписания центрового.