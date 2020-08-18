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Химик продлил контракт с американском форвардом
Важный ход от клуба из Южного.
Химик официально объявил о заключении нового контракта с Льюисом Салливаном.
В сезоне 2019-2020 Салливан был лидером Химика – в матчах Суперлиги американский форвард в среднем за игру набирал по 17,8 очка и 8,4 подбора.
Химик в межсезонье подписал двух новичков – экс-форварда Запорожья Андрея Мироненко и американского защитника Мартевиуса МакНайта.
Ожидается, что комплектацию состава на сезон 2020-2021 Химик завершит после подписания центрового.
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