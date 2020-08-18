БК Харьковские Соколы подписал американского форварда

Харьковские Соколы официально подтвердили приход в команду форварда из США Брендона Боггза.

В Европе Боггз ранее поиграл в Норвегии, Великобритании, Чехии и Финляндии. В прошлом сезоне в составе финского Корбата американец в среднем за игру набирал по 12,8 очка и собирал по 4,0 подбора.

Харьковские Соколы в межсезонье также подписали Илью Немцу, Александра Месяца, Ларона Денди, ДеДжуана Графа, Владимира Шевченко и Игоря Чумакова.