Леонард стал автором уникального достижения в истории НБА

Накануне Кавай Леонард впервые сыграл за Клипперс в матче плей-офф – в поединке с Далласом (118:110) звездный форвард Парусников набрал 29 очков, собрал 12 подборов и отдал 6 результативных передач.

Леонард стал лучшим в Клипперс по трем главным статистическим категориям. Ранее аналогичным Кавай отмечался в составе Сан-Антонио и Торонто. Он единственный баскетболист в истории НБА, кому удавалось подобное.

Kawhi Leonard (29/12/6) led the @LAClippers in PTS, REB, and AST in Game 1. He is the first player in @NBAHistory to lead three different franchises in all 3 stat categories in an #NBAPlayoffs game. @EliasSports pic.twitter.com/MOoTP2ARuO