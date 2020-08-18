Три барьера, которые могут помешать ЛеБрону Джеймсу взять титул с Лейкерс

Оригинал статьи – ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Чтобы Лейкерс остались последней выжившей командой в кампусе в Орландо и взяли свой первый титул с 2010 года, ЛеБрону Джеймсу нужно преодолеть несколько серьезных препятствий. На фоне частой смены игроков его составу не хватает сыгранности и взаимопонимания, его напарник-суперзвезда Энтони Дэвис пока не доказал свою эффективности в изнурительном путешествии в плей-офф, а в финале Западной конференции Джеймса ждет одно из самых сложных испытаний в карьере. Несложно догадаться, что речь о потенциальной серии с Клипперс Кавая Леонарда и Пола Джорджа.

Дорога ЛеБрона Джеймса ко всем трем титулам была тяжелой, но на этой неделе форвард Лейкерс сказал, что, по его мнению, вступает в самый сложный чемпионский рывок своей карьеры. Чтобы преодолеть те препятствия, о которых мы поговорим ниже, Джеймс должен быть более чем готов, ведь любой результат, за исключением титула, станет для него провалом.

Барьер №1: хрупкая командная «химия» на площадке

После того как Лейкерс летом прошлого года провернули многоуровневую сделку по объединению в команде ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса, остался лишь один вопрос: хватит ли у Озерных глубины состава для похода за титулом?

Проблемы Лейкерс усугубились перед рестартом сезона, когда Эйвери Брэдли по семейным причинам отказался приезжать в «пузырь» в Орландо – его 6-летний сын Лиам страдает респираторным заболеванием, которое подвергает его высокому риску в случае заражения COVID-19. Фронт-офис Лейкерс знал, что им будет сложно компенсировать те качества, которые Брэдли давал команде.

И Джеймс тоже понимал это. ЛеБрон знает, что в плей-офф дополняющие друг друга игрока часто могут склонить чашу весов. Брэдли у своего кольца отлично работал против соперников с мячом и часто своим давлением подталкивая их к ошибочным решениям. Его способность преодолевать заслоны также позволяла игрокам Лейкерс комфортно прорываться в трехсекундную зону и атаковать кольцо.

Лейкерс знали, что им будет не хватать Брэдли в обороне, но в кампусе выяснилось, что Озерные нуждаются в игре с мячом и атаках с периметра. Хотя Эйвери ни в коем случае не является элитным снайпером, в регулярном чемпионате он забивал приличные 36,4% трехочковых и набирал в среднем за игру по 8,6 очка. Множество потенциальных кандидатов на замену Брэдли не были столь эффективными во время рестарта регулярного чемпионата.

Было бы чересчур ожидать, что такие игроки, как Дион Уэйтерс, который в начале года сидел на дальнем углу скамейки запасных в Майами, или Джей Ар Смит, который вообще нигде не играл в текущем сезоне, быстро вольются в Лейкерс, которым некогда интегрировать в команду свежую кровь.

Это не означает, что, если Брэдли чудесным образом вернется (нет никаких шансов, что это произойдет), то все беды Лейкерс моментально исчезнут. Это просто показатель хрупкой структуры командой «химии» и того, как потеря одной части пазла возлагает ответственность на тех, кто может или не может заполнить появившийся пробел.

Когда Джеймс видит сдваивание на Дэвисе и осознает необходимость найти открытый бросок, ему не нужно сомневаться, ждет ли Брэдли мяч на дуге. Это доверие и мышечная память. Поиск такой синергии между множеством игроков, претендующих на замену Брэдли, при одновременных попытках Лейкерс защитить лидерство на Западе, является сложной задачей.

Джеймс привык вести за собой менее одаренных одноклубников, но он также понимает ценность таких игроков. К примеру, Тристан Томпсон в Кливленде или Майк Миллер в Майами – оба хорошо проявляли себя, когда это имело значение.

Дэвис – один из самых талантливых помощников Джеймса в карьере. Но достаточно ли этого, чтобы заполнить пустоту в составе, глубина которого вызывает сомнения? Отсутствие такого надежного игрока как Брэдли, ставит Лейкерс в шаткое положение, и это в тот момент, когда главные конкуренты укрепляются и готовы сразить команду ЛеБрона, которая выглядит более уязвимой, чем это было до приостановки регулярного сезона в марте.

Барьер №2: давление на Энтони Дэвиса

Джеймсу и Дэвису не потребовалось много времени, чтобы стать самым сыгранным дуэтом в НБА. В первом совместном сезоне они ассистировали друг другу 222 раза – чаще, чем любой другой дуэт НБА. Но будет ли у этой сыгранности продолжение в плей-офф?

В 2020 году мы знаем, чего ожидать от Джеймса в плей-офф. Он все еще лучший баскетболист мира, и он повысит качество своего баскетбола на недосягаемый для остальных уровень, когда это будет иметь значение. Дэвис – другая история. В то время как Джеймс сыграл в плей-офф более 10 000 минут, у Дэвиса не набралось и 600. ЛеБрон 9 раз играл в финале НБА, а Дэвис всего 3 раза выходил в плей-офф и выиграл только одну серию.

Чтобы этой осенью Джеймс мог достичь своих высоких целей, ему нужно, чтобы Дэвис сделал то, чего раньше не делал никогда: на длительном отрезке доминировал в матчах плей-офф против лучших команд лиги.

«Я думаю, что цель значит многое», - говорил Дэвис на этой неделе. «Когда вы аутсайдер, у вас не обязательно есть цель за спиной. Но когда вы фаворит, на вас больше давления, чем на другие команды».

Самые крупные победы Джеймса в плей-офф всегда сопровождали другие суперзвезды, помогавшие ЛеБрону в ключевые моменты. Дуэйн Уэйд и Крис Бош сделали это в 2012 году, Рэй Аллен совершил ключевой трехочковый в финальной серии 2013 года против Сан-Антонио, а Кайри Ирвинг в 2016 году забил решающий мяч в камбэке против Голден Стэйта. Способен ли Дэвис на подобное в этом году?

У Дэвиса, безусловно, есть талант, чтобы быть лучшим игроком на площадке в любой игре плей-офф. Но сомнения в его отношении справедливы до тех пор, пока мы не увидим, как он покажет себя в пост-сезоне против топовой команды.

Барьер №3: двойная угроза от Клипперс

В последний месяц изнурительного плей-офф 2014 года два защитника поставили перед собой сдержать Джеймса – Пол Джордж из Индианы в финале Востока и Кавай Леонард из Сан-Антонио в финале НБА.

Немногим удавалось существенно повлиять на эффективность ЛеБрона, особенно когда ему было 29 лет и когда он был на пике своих возможностей, но Джордж и Леонард смогли затруднить жизнь лидера Майами. По данным Second Spectrum, результативность Джеймса при опеке Джорджа составила 92,6 очка на 100 владений, а затем 97,0 очка на 100 владений, когда ЛеБрон встретился с Леонардом. Качество бросков Джеймса было явно хуже, чем во время регулярного чемпионата.

Если Джеймс собирается дойти до своего 10-го финала, ему придется одолеть Дамьена Лилларда и его чрезвычайно опасный и «горячий» Портленд, а затем в полуфинале Запада справится либо с Хьюстоном Джеймса Хардена, либо с Оклахомой во главе с Крисом Полом. Сложно представить, что Джеймс и его команда без затруднений пройдут два этих барьера, но все это мелочи по сравнению с тем, с чем столкнется ЛеБрон, если Лейкерс в финале конференции встретятся с Клипперс, где Короля одновременно будут ждать и Джордж, и Леонард.

Любая команда, которая рассчитывает пройти Джеймса, должна иметь в своем составе кого-то, способного защититься против ЛеБрона. Этих парней обычно называют «стопперами вингов» – и обе лучших версии такого формата игроков играют в Клипперс. Да, это Леонард и Джордж. Каждый из них находится на пике карьеры, они примерно в том же возрасте, в котором Джеймс был 6 лет назад, в то время как самому ЛеБрону осталось всего 3 месяца до 36-летия. И хотя Джеймс заслуженно считается главным долгожителем-суперзвездой в истории НБА, он никогда не встречал соперника с двойным элитным уровнем сопротивления.

Джордж – защитник-паук с инстинктом уничтожать своего опекуна за счет длины рук. С годами его чувство игры обострилось до такого уровня, что Пол часто действует на опережение ситуации и ликвидирует угрозу еще до ее образования. Между тем, Леонард – лучший защитник своего поколения среди вингов, его физическая форма безупречна, а его руки, словно массивные тиски, в каждом владении угрожают сопернику перехватом мяча.

За последние несколько лет Джеймс не раз демонстрировал, что после небольшого отдыха он все еще может оставаться самой доминирующей силой в НБА. Когда он одолел Голден Стэйт в финале НБА 2016 года, то сыграл 21 игру за 63 дня. Прошлым летом после первого с 2005 года пропуска плей-офф ЛеБрон вернулся помолодевшим и выиграл с Лейкерс Западную конференцию.

Во время карантина у него было достаточно времени, чтобы подготовить свое тело к плей-офф. Это хороший признак для Джеймса: битва с Леонардом и Джорджем и, возможно, самой глубокой командой, с которой он когда-либо сталкивался в плей-офф, потребует каждой капли энергии и хитрости. В течении многих лет на пути устремлений ЛеБрона стояли старейшины. Теперь он в этой категории.