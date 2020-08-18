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В НБА комментатор был уволен за твит со словом нигер
Сам он объяснил, что это опечатка
Клуб НБА "Шарлотт Хорнетс" отстранил от работы радиокомментора Джона Фоке, после того, как тот опубликовал пост в своем Twitter в котором назвал темнокожего "нигером". В команде пообещали провести проверку и разобраться с сотрудником.
"Шарлотт" знает об инциденте. Мы как организация выступаем против использования подобного языка.
Джон отстранен на неопределенный срок, пока клуб проводит расследование случившегося".
Сам Фоке извинился за скандальный твит и отметил, что допустил опечатку.
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Источник:XSport.ua
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