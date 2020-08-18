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В НБА комментатор был уволен за твит со словом нигер

Баскетбол
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Сам он объяснил, что это опечатка

В НБА комментатор был уволен за твит со словом нигер
Новина українською

Клуб НБА "Шарлотт Хорнетс" отстранил от работы радиокомментора Джона Фоке, после того, как тот опубликовал пост в своем Twitter в котором назвал темнокожего "нигером". В команде пообещали провести проверку и разобраться с сотрудником.

"Шарлотт" знает об инциденте. Мы как организация выступаем против использования подобного языка.

Джон отстранен на неопределенный срок, пока клуб проводит расследование случившегося".

Сам Фоке извинился за скандальный твит и отметил, что допустил опечатку.

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В статье: НБА
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Источник:
XSport.ua
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