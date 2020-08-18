В НБА комментатор был уволен за твит со словом нигер

Клуб НБА "Шарлотт Хорнетс" отстранил от работы радиокомментора Джона Фоке, после того, как тот опубликовал пост в своем Twitter в котором назвал темнокожего "нигером". В команде пообещали провести проверку и разобраться с сотрудником.

"Шарлотт" знает об инциденте. Мы как организация выступаем против использования подобного языка.

Джон отстранен на неопределенный срок, пока клуб проводит расследование случившегося".

Сам Фоке извинился за скандальный твит и отметил, что допустил опечатку.