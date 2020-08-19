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Плей-офф НБА. Лейкерс проиграли Портленду, Орландо шокировал Милуоки

Баскетбол
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В НБА состоялись четыре матча первого раунда плей-офф.

Плей-офф НБА. Лейкерс проиграли Портленду, Орландо шокировал Милуоки
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Милуоки – Орландо 110:122 (23:33, 29:29, 27:30, 31:30)

Счет в серии - 0:1

Индиана – Майами 101:113 (33:27, 19:29, 28:25, 21:32)

Счет в серии - 0:1

Хьюстон – Оклахома 123:108 (28:20, 40:32, 36:31, 19:25)

Счет в серии - 1:0

Лейкерс – Портленд 93:100 (25:36, 31:21, 19:21, 18:22)

Счет в серии - 0:1

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс
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