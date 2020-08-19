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Плей-офф НБА. Лейкерс проиграли Портленду, Орландо шокировал Милуоки
В НБА состоялись четыре матча первого раунда плей-офф.
Милуоки – Орландо 110:122 (23:33, 29:29, 27:30, 31:30)
Счет в серии - 0:1
Индиана – Майами 101:113 (33:27, 19:29, 28:25, 21:32)
Счет в серии - 0:1
Хьюстон – Оклахома 123:108 (28:20, 40:32, 36:31, 19:25)
Счет в серии - 1:0
Лейкерс – Портленд 93:100 (25:36, 31:21, 19:21, 18:22)
Счет в серии - 0:1
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