Бостон на 4 недели потерял звездного форварда

Форвард Бостона Гордон Хэйворд из-за травмы голеностопа не доиграл стартовый матч серии первого раунда плей-офф против Филадельфии (109:101). Хэйворд провел на площадке почти 35 минут и успел набрать 14 очков.

Теперь же стало известно, что на полное восстановление американцу понадобится около четырех недель. Таким образом, Хэйворд гарантированно пропустит серию с Филадельфией и не поможет Бостону в полуфинале Восточной конференции, если Селтикс туда выйдут.

Ожидается, что главный тренер Бостона Брэд Стивенс вместо Хэйворда будет выпускать в стартовой пятерке Маркуса Смарта.

Гордон Хэйворд в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 17,5 очка, 6,7 подбора и 4,1 передачи.