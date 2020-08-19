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Хьюстон повторил рекорд НБА

Баскетбол
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Команда Майка Д’Энтони знает, как войти в историю.

Хьюстон повторил рекорд НБА
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Накануне Рокетс в матче-открытии серии первого раунда плей-офф со счетом 123:108 обыграли Оклахому.

Джеймс Харден и компания выбросили 52 трехочковых броска, повторив свой же рекорд. Игроки Хьюстона реализовали 20 попыток, а главными дальнобойщиками команды в этот вечер были Харден (6 из 13) и Бен Маклемор (4 из 7).

Второй матч серии между Хьюстоном и Оклахомой пройдет в четверг, 20 августа. Начало игры – в 22:30 по киевскому времени.

Ранее UA-Футбол сообщал, что ЛеБрон Джеймс провел уникальный матч в истории НБА.

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс
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