Хьюстон повторил рекорд НБА

Накануне Рокетс в матче-открытии серии первого раунда плей-офф со счетом 123:108 обыграли Оклахому.

Джеймс Харден и компания выбросили 52 трехочковых броска, повторив свой же рекорд. Игроки Хьюстона реализовали 20 попыток, а главными дальнобойщиками команды в этот вечер были Харден (6 из 13) и Бен Маклемор (4 из 7).

Most three-point attempts in a playoff game:



52 — Rockets (tonight)

52 — Rockets

50 — Rockets

50 — Rockets

48 — Rockets pic.twitter.com/eHpuZ5A9cO — StatMuse (@statmuse) August 19, 2020

Второй матч серии между Хьюстоном и Оклахомой пройдет в четверг, 20 августа. Начало игры – в 22:30 по киевскому времени.