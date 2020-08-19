Бартомеу: Мы не можем позволить себе подписать Газоля

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу в эфире клубного ТВ исключил возможность подписания клубом Пау Газоля. По его словам, команда не может позволить себе такого дорогого игрока.

"Газоль — человек, который нам очень помог, он посол "Барселоны" и представляет нас в Соединённых Штатах. Он — звезда НБА, и "Барса" вряд ли сможет заплатить за него цену, которую он стоит", — цитирует Бартомеу Eurohoops.

Напомним, что у "Барселоны" сейчас один из самых высокооплачиваемых ростеров в европейском баскетболе.