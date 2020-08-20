Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дончич – второй самый результативный дебютант в истории плей-офф НБА
Дежурный рекорд от словенского гения.
Лука Дончич после рекордных в истории НБА 42 очков в первом матче плей-офф против Клипперс во втором победном поединке (127:114) набрал еще 28 баллов, что позволило словенцу стать лишь вторым баскетболистом в истории с как минимум 70 очками в двух дебютных матчах в плей-офф.
Дончич повторил достижение Джорджа Майкана, который в 1949 году в двух дебютных матчах в плей-офф суммарно набрал 75 очков.
The Mavericks' Luka Dončić finished with 28 points in tonight's 127-114 win against the Clippers. His 70 points in his 1st two career playoff games are now an NBA record.— Fifth Quarter Stats (@FQStats) August 20, 2020
He passed Kareem Abdul-Jabbar who had 69 points in his 1st two career playoff games in 1970 vs. 76ers. pic.twitter.com/xt7GHmkJg7
Отметим, что ЛеБрон Джеймс в 2006 году в составе Кливленда в двух первых матчах в плей-офф набрал 58 очков.