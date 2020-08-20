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Дончич – второй самый результативный дебютант в истории плей-офф НБА

Баскетбол
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Дежурный рекорд от словенского гения.

Дончич – второй самый результативный дебютант в истории плей-офф НБА
Новина українською

Лука Дончич после рекордных в истории НБА 42 очков в первом матче плей-офф против Клипперс во втором победном поединке (127:114) набрал еще 28 баллов, что позволило словенцу стать лишь вторым баскетболистом в истории с как минимум 70 очками в двух дебютных матчах в плей-офф.

Дончич повторил достижение Джорджа Майкана, который в 1949 году в двух дебютных матчах в плей-офф суммарно набрал 75 очков.

Отметим, что ЛеБрон Джеймс в 2006 году в составе Кливленда в двух первых матчах в плей-офф набрал 58 очков.

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В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
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