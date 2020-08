Дончич – второй самый результативный дебютант в истории плей-офф НБА

Лука Дончич после рекордных в истории НБА 42 очков в первом матче плей-офф против Клипперс во втором победном поединке (127:114) набрал еще 28 баллов, что позволило словенцу стать лишь вторым баскетболистом в истории с как минимум 70 очками в двух дебютных матчах в плей-офф.

Дончич повторил достижение Джорджа Майкана, который в 1949 году в двух дебютных матчах в плей-офф суммарно набрал 75 очков.

The Mavericks' Luka Dončić finished with 28 points in tonight's 127-114 win against the Clippers. His 70 points in his 1st two career playoff games are now an NBA record.



He passed Kareem Abdul-Jabbar who had 69 points in his 1st two career playoff games in 1970 vs. 76ers. pic.twitter.com/xt7GHmkJg7