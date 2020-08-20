Легендарный капитан МБК Николаев ушел из клуба

МБК Николаев официально объявил заявку команды на следующий сезон. Главным сюрпризом стало отсутствие в списке капитана Алексея Онуфриева, который провел в клубе 18 лет.

"Онуфриев первым получил предложение о продолжении сотрудничества. С момента прибытия главного тренера и до настоящего времени Алексей не принял участия ни в одной из тренировок, никак не информировал клуб о своих дальнейших планах. Ни игрок, ни его агент не вступили в диалог о возможных изменениях условий для дальнейшего сотрудничества", - говорится в заявлении МБК Николаев.

Онуфриев в сезоне 2019-2020 отыграл в Суперлиге 22 матча. В среднем за игру 38-летний форвард набирал по 7,9 очка и 2,7 подбора.

МБК Николаев перед стартом нового сезона сыграет в двух предсезонных турнирах и проведет спарринг с Химиком.