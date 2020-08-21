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Плей-офф НБА. Лейкерс разгромили Портленд, Милуоки ответил Орландо

Баскетбол
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А Майами и Хьюстон повели 2:0 в сериях первого раунда.

Плей-офф НБА. Лейкерс разгромили Портленд, Милуоки ответил Орландо
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Индиана – Майами 100:109 (24:22, 22:29, 31:37, 23:21)

Счет в серии - 0:2

Хьюстон – Оклахома 111:98 (35:30, 18:29, 24:19, 34:20)

Счет в серии - 2:0

Милуоки – Орландо 111:96 (25:13, 39:30, 29:30, 18:23)

Счет в серии - 1:1

Лейкерс – Портленд 111:88 (27:19, 29:20, 32:19, 23:30)

Счет в серии - 1:1

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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