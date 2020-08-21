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Плей-офф НБА. Лейкерс разгромили Портленд, Милуоки ответил Орландо
А Майами и Хьюстон повели 2:0 в сериях первого раунда.
Индиана – Майами 100:109 (24:22, 22:29, 31:37, 23:21)
Счет в серии - 0:2
Хьюстон – Оклахома 111:98 (35:30, 18:29, 24:19, 34:20)
Счет в серии - 2:0
Милуоки – Орландо 111:96 (25:13, 39:30, 29:30, 18:23)
Счет в серии - 1:1
Лейкерс – Портленд 111:88 (27:19, 29:20, 32:19, 23:30)
Счет в серии - 1:1
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