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Лейкерс впервые за 8 лет выиграли матч в плей-офф

Баскетбол
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С момента предыдущей победы Озерных прошло 3016 дней.

Лейкерс впервые за 8 лет выиграли матч в плей-офф
Новина українською

Лейкерс сегодня в кампусе в Орландо разгромили Портленд (111:88) и сравняли счет в серии первого раунда плей-офф.

Эта победа стала для франшизы из Лос-Анджелеса первой с мая 2012 года, когда Озерные благодаря 36 очкам Коби Брайанта разобрались с Оклахомой (99:92).

Символично, что именно в 2012 году ЛеБрон Джеймс с Майами впервые стал чемпионом НБА, причем Хит в финале обыграли Оклахому, которая в первом раунде плей-офф со счетом 4:1 разбила Лейкерс.

За 7 лет Лейкерс впервые вышли в плей-офф. В пост-сезоне команда из Лос-Анджелеса играет в статусе победителя Западной конференции.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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