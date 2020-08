Лейкерс впервые за 8 лет выиграли матч в плей-офф

Лейкерс сегодня в кампусе в Орландо разгромили Портленд (111:88) и сравняли счет в серии первого раунда плей-офф.

Эта победа стала для франшизы из Лос-Анджелеса первой с мая 2012 года, когда Озерные благодаря 36 очкам Коби Брайанта разобрались с Оклахомой (99:92).

The Lakers just got their first playoff win since 2012.



Back then, LeBron was working on his first title ???? pic.twitter.com/6137j9fEvR