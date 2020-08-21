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Джеймс провел худший в карьере матч в плей-офф

Баскетбол
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ЛеБрон чуть не расстался со своей знаменитой серией.

Джеймс провел худший в карьере матч в плей-офф
Новина українською

Лейкерс во втором матче первого раунда плей-офф разгромили Портленд (111:88) и восстановили равновесие в серии (1:1).

Джеймс за 26 минут смог набрать всего 10 очков (4 из 11 с игры, 0 из 3 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных). Это худший показатель ЛеБрона в матчах плей-офф.

Джеймс с 2005 года провел в плей-офф 241 матч. Он обладатель рекордной по продолжительности серии в пост-сезоне с 10 и более очками.

В двух стартовых матчах серии с Портлендом ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирал по 16,5 очка, 11,5 подбора и 11,5 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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