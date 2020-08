Джеймс провел худший в карьере матч в плей-офф

Лейкерс во втором матче первого раунда плей-офф разгромили Портленд (111:88) и восстановили равновесие в серии (1:1).

Джеймс за 26 минут смог набрать всего 10 очков (4 из 11 с игры, 0 из 3 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных). Это худший показатель ЛеБрона в матчах плей-офф.

LeBron James scored 10 points in the Lakers Game 2 win over the Blazers.



That is his fewest points in a playoff win in his career and tied for his 3rd-fewest in any game that his team has won. pic.twitter.com/4XZY2nyiS1