Джеймс провел худший в карьере матч в плей-офф

Лейкерс во втором матче первого раунда плей-офф разгромили Портленд (111:88) и восстановили равновесие в серии (1:1).

Джеймс за 26 минут смог набрать всего 10 очков (4 из 11 с игры, 0 из 3 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных). Это худший показатель ЛеБрона в матчах плей-офф.

LeBron James scored 10 points in the Lakers Game 2 win over the Blazers.



That is his fewest points in a playoff win in his career and tied for his 3rd-fewest in any game that his team has won. pic.twitter.com/4XZY2nyiS1 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 21, 2020

Джеймс с 2005 года провел в плей-офф 241 матч. Он обладатель рекордной по продолжительности серии в пост-сезоне с 10 и более очками.

В двух стартовых матчах серии с Портлендом ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирал по 16,5 очка, 11,5 подбора и 11,5 передачи.