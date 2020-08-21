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Джеймс провел худший в карьере матч в плей-офф
ЛеБрон чуть не расстался со своей знаменитой серией.
Лейкерс во втором матче первого раунда плей-офф разгромили Портленд (111:88) и восстановили равновесие в серии (1:1).
Джеймс за 26 минут смог набрать всего 10 очков (4 из 11 с игры, 0 из 3 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных). Это худший показатель ЛеБрона в матчах плей-офф.
LeBron James scored 10 points in the Lakers Game 2 win over the Blazers.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 21, 2020
That is his fewest points in a playoff win in his career and tied for his 3rd-fewest in any game that his team has won. pic.twitter.com/4XZY2nyiS1
Джеймс с 2005 года провел в плей-офф 241 матч. Он обладатель рекордной по продолжительности серии в пост-сезоне с 10 и более очками.
В двух стартовых матчах серии с Портлендом ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирал по 16,5 очка, 11,5 подбора и 11,5 передачи.