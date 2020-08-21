НБА отложит старт нового сезона

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время драфт-лотереи сообщил, что старт сезона 2020-2021 будет перенесен на более поздний срок. Изначально предполагалось, что регулярный чемпионат стартует 1 декабря.

Перенос старта сезона связан нежеланием НБА вновь организовывать закрытый лагерь для проведения матчей. Лига рассчитывает, что к концу 2020 года коронавирус окончательно отступит, что позволит вернуть на трибуны фанатов.

Сезон 2019-2020 из-за пандемии COVID-19 был прерван в марте текущего года. НБА вернулась в августе в «пузыре» в Орландо – в настоящее время в лиге проходят матчи первого раунда плей-офф.