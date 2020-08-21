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НБА отложит старт нового сезона

Баскетбол
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Это ради болельщиков.

НБА отложит старт нового сезона
Новина українською

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время драфт-лотереи сообщил, что старт сезона 2020-2021 будет перенесен на более поздний срок. Изначально предполагалось, что регулярный чемпионат стартует 1 декабря.

Перенос старта сезона связан нежеланием НБА вновь организовывать закрытый лагерь для проведения матчей. Лига рассчитывает, что к концу 2020 года коронавирус окончательно отступит, что позволит вернуть на трибуны фанатов.

Сезон 2019-2020 из-за пандемии COVID-19 был прерван в марте текущего года. НБА вернулась в августе в «пузыре» в Орландо – в настоящее время в лиге проходят матчи первого раунда плей-офф.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Миннесота выиграла драфт-лотерею НБА.

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В статье: НБА
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