В Голден Стэйт отреагировали на получение второго номера драфта НБА

Президент по баскетбольным операциям "Голден Стэйт Уорриорз" Боб Майерс отреагировал на получение калифорнийской командой второго драфт-пика в 2020 году.

"Счастлив, что нам немного повезло. Могли получить и третий, и четвёртый, и пятый драфт-пик. С этой точки зрения, получение второго драфт-пика стало нормальным результатом. Конечно, все хотят получить первое право выбора, но второй драфт-пик — тоже круто. Мы очень довольны. Стеф Карри снова заставил нас улыбаться. С каждым днём мы должны ему всё больше", — приводит слова функционера "Голден Стэйт Уорриорз" портал NBCS Bay Area.

Напомним, по итогам драфт-лотереи право первого выбора на драфте 2020 года получила команда "Миннесота Тимбервулвз".