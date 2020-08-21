  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В Голден Стэйт отреагировали на получение второго номера драфта НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Голден Стэйт отреагировали на получение второго номера драфта НБА

Баскетбол
(1 голосов)

В команде очень рады, что им достался второй номер

В Голден Стэйт отреагировали на получение второго номера драфта НБА
Новина українською

Президент по баскетбольным операциям "Голден Стэйт Уорриорз" Боб Майерс отреагировал на получение калифорнийской командой второго драфт-пика в 2020 году.

"Счастлив, что нам немного повезло. Могли получить и третий, и четвёртый, и пятый драфт-пик. С этой точки зрения, получение второго драфт-пика стало нормальным результатом. Конечно, все хотят получить первое право выбора, но второй драфт-пик — тоже круто. Мы очень довольны. Стеф Карри снова заставил нас улыбаться. С каждым днём мы должны ему всё больше", — приводит слова функционера "Голден Стэйт Уорриорз" портал NBCS Bay Area.

Напомним, по итогам драфт-лотереи право первого выбора на драфте 2020 года получила команда "Миннесота Тимбервулвз".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Голден Стейт Уорриорз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...