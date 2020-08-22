Баскетбол
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НБА. Плей-офф. Третьи матчи. Торонто на выезде побеждает Бруклин, Даллас дома уступает Клипперс
Результаты матчей плей-офф
Вашему вниманию результаты матчей первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации:
"Бруклин" - "Торонто"
92 - 117 (17-24; 25-33; 26-274 24-33)
Общий счет встреч: 0 - 3
"Юта" - "Денвер"
124 - 87 (25-14; 34-28; 35-20; 30-25)
Общий счет встреч: 2 - 1
"Филадельфия" - "Бостон"
94 - 102 (24-26; 25-25; 23-25; 22-26)
Общий счет встреч: 0 - 3
"Даллас" - "Клипперс"
122 - 130 (23-23; 31-45; 31-34; 37-28)
Общий счет встреч: 1 - 2
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