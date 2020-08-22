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НБА. Плей-офф. Третьи матчи. Торонто на выезде побеждает Бруклин, Даллас дома уступает Клипперс

Баскетбол
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Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Третьи матчи. Торонто на выезде побеждает Бруклин, Даллас дома уступает Клипперс
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Вашему вниманию результаты матчей первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации:

"Бруклин" - "Торонто"

92 - 117 (17-24; 25-33; 26-274 24-33)

Общий счет встреч: 0 - 3

"Юта" - "Денвер"

124 - 87 (25-14; 34-28; 35-20; 30-25)

Общий счет встреч: 2 - 1

"Филадельфия" - "Бостон"

94 - 102 (24-26; 25-25; 23-25; 22-26)

Общий счет встреч: 0 - 3

"Даллас" - "Клипперс"

122 - 130 (23-23; 31-45; 31-34; 37-28)

Общий счет встреч: 1 - 2

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В статье: НБА плей-офф
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