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FIBA отменили чемпионат Европы 3×3 в 2020 году

Баскетбол
(1 голосов)

Через коронавирус

FIBA отменили чемпионат Европы 3×3 в 2020 году
UA-Футбол
Новина українською

FIBA приняли решение об отмене чемпионата Европы 3×3 в 2020 году. В организации пояснили такое решение отрицательной динамикой распространения коронавируса. Турнир должен был состояться с 24 по 26 сентября в бельгийском Антверпене.

К соревнованиям на европейском первенстве готовилась и сборная команда Украины.

Напомним, что ранее UA-Футбол сообщал результаты матчей первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

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В статье: fiba
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