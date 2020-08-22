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FIBA отменили чемпионат Европы 3×3 в 2020 году
Через коронавирус
FIBA приняли решение об отмене чемпионата Европы 3×3 в 2020 году. В организации пояснили такое решение отрицательной динамикой распространения коронавируса. Турнир должен был состояться с 24 по 26 сентября в бельгийском Антверпене.
К соревнованиям на европейском первенстве готовилась и сборная команда Украины.
Напомним, что ранее UA-Футбол
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