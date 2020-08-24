  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Плей-офф НБА: Дончич сравнял счет в серии с Клипперс, Торонто и Бостон вышли во второй раунд
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плей-офф НБА: Дончич сравнял счет в серии с Клипперс, Торонто и Бостон вышли во второй раунд

Баскетбол
(1 голосов)

В главной баскетбольной лиге мира продолжается стартовый раунд плей-офф.

Плей-офф НБА: Дончич сравнял счет в серии с Клипперс, Торонто и Бостон вышли во второй раунд
Новина українською

Филадельфия – Бостон 106:110 (32:27, 26:30, 19:32, 29:21)

Счет в серии - 0:4

Даллас – Клипперс 135:133 OT (24:34, 34:32, 35:19, 28:36, 14:12)

Счет в серии - 2:2

Бруклин – Торонто 122:150 (32:39, 36:38, 19:39, 35:34)

Счет в серии - 0:4

Юта – Денвер 129:127 (33:36, 31:29, 33:24, 32:38)

Счет в серии - 3:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...