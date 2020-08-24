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Плей-офф НБА: Дончич сравнял счет в серии с Клипперс, Торонто и Бостон вышли во второй раунд
В главной баскетбольной лиге мира продолжается стартовый раунд плей-офф.
Филадельфия – Бостон 106:110 (32:27, 26:30, 19:32, 29:21)
Счет в серии - 0:4
Даллас – Клипперс 135:133 OT (24:34, 34:32, 35:19, 28:36, 14:12)
Счет в серии - 2:2
Бруклин – Торонто 122:150 (32:39, 36:38, 19:39, 35:34)
Счет в серии - 0:4
Юта – Денвер 129:127 (33:36, 31:29, 33:24, 32:38)
Счет в серии - 3:1
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