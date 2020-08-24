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Дончич собрал исторический трипл-дабл в матче с Клипперс

Баскетбол
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Словенец продолжает переписывать историю НБА.

Дончич собрал исторический трипл-дабл в матче с Клипперс
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Даллас, несмотря на отсутствие травмированного Кристапса Порзингиса, в четвертом матче овертайме обыграл Клипперс (135:132) и сравнял счет в серии первого раунда (2:2).

Лука Дончич провел на площадке почти 46 минут и стал автором победного трехочкового под звук сирены. Помимо «баззер-биттера» лидер Маверикс отметился очередной порцией рекордов. На его счету 43 очка, 17 подборов и 13 результативных передач – Дончич первый в истории баскетболист с такой статистикой в плей-офф НБА.

Также словенец стал самым молодым автором трипл-дабла с как минимум 40 очками и повторил достижения Оскара Робертсона и Чарльза Баркли – единственных игроков в истории НБА, собиравших в матче плей-офф трипл-дабл с как минимум 40 очками и 15 подборами.

В четырех матчах серии с Клипперс у Луки Дончича астрономическая статистика – 31,5 очка, 10,5 подбора и 9,8 передачи в среднем за игру.

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В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
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