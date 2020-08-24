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Такого еще не было: в плей-офф НБА два игрока набрали по 50 очков. ВИДЕО

Баскетбол
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Исторический день для лиги.

Такого еще не было: в плей-офф НБА два игрока набрали по 50 очков. ВИДЕО
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Накануне Юта обыграла Денвер (129:127) и повела 3:1 в серии первого раунда.

Лидер Джаз Донован Митчелл за 38 минут набрал 51 очко и отдал 7 результативных передач.

Плеймейкер Наггетс Джамал Мюррей ответил обновлением личного рекорда результативности в плей-офф – 50 очков, 11 подборов и 7 ассистов.

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В статье: НБА Юта Джаз Денвер Наггетс
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