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Химик усилился американским форвардом

Баскетбол
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Третий новичок для команды Виталия Степановского.

Химик усилился американским форвардом
Новина українською

Сезон 2020-2021 в Химике проведет 25-летний форвард Тайрелл Нельсон, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Нельсон выступал во втором дивизионе чемпионата Израиля. В составе Рамат Хашарона американец в среднем за игру набирал по 22,3 очка и 9,1 подбора.

Также новичок Химика засветился в Финляндии и Грузии, а на студенческом уровне он представлял команду университета Гарднер-Вебб.

Химик в межсезонье подписал еще двух новичков – экс-форварда Запорожья Андрея Мироненко и американского защитника Мартевиуса МакНайта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы объявили о переходе американского защитника.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
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