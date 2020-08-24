Химик усилился американским форвардом

Сезон 2020-2021 в Химике проведет 25-летний форвард Тайрелл Нельсон, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Нельсон выступал во втором дивизионе чемпионата Израиля. В составе Рамат Хашарона американец в среднем за игру набирал по 22,3 очка и 9,1 подбора.

Также новичок Химика засветился в Финляндии и Грузии, а на студенческом уровне он представлял команду университета Гарднер-Вебб.

Химик в межсезонье подписал еще двух новичков – экс-форварда Запорожья Андрея Мироненко и американского защитника Мартевиуса МакНайта.