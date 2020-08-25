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Плей-офф НБА. Лейкерс в день Брайанта в третий раз обыграли Портленд, Майами выбил Индиану

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира продолжается первый раунд плей-офф.

Плей-офф НБА. Лейкерс в день Брайанта в третий раз обыграли Портленд, Майами выбил Индиану
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Орландо – Милуоки 106:121 (18:22, 34:36, 29:26, 25:37)

Счет в серии - 1:3

Оклахома – Хьюстон 117:114 (35:37, 25:23, 32:33, 25:21)

Счет в серии - 2:2

Майами – Индиана 99:87 (21:22, 27:20, 22:20, 29:25)

Счет в серии - 4:0

Портленд – Лейкерс 115:135 (25:43, 26:37, 36:32, 28:23)

Счет в серии - 1:3

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс
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