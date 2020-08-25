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Маррей впервые за 3 года обыграл теннисиста из топ-10

Баскетбол
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Большой успех легендарного шотландца.

Маррей впервые за 3 года обыграл теннисиста из топ-10
Новина українською

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей во втором раунде перенесенного в Нью-Йорк Мастерса в Цинциннати в трех сетах за 2 часа и 32 минуты остановил Александра Зверева (6:3, 3:6, 7:5), который в актуальном рейтинге АТР стоит на 7-й позиции.

В решающем сете Зверев отыгрался со счета 1:4 и подавал на матч в 10-м гейме, однако Маррей сделал обратный брейк, затем на своей подаче вышел вперед и добил фаворита великолепным геймом на приеме.

Энди Маррей впервые с июня 2017 года обыграл теннисиста из топ-10 и оформил свою крупнейшую победу с момента замены тазобедренного сустава.

Следующим соперником Энди Маррея в Нью-Йорке станет канадец Милош Раонич.

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В статье: Александр Зверев Энди Маррей
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