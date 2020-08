Маррей впервые за 3 года обыграл теннисиста из топ-10

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей во втором раунде перенесенного в Нью-Йорк Мастерса в Цинциннати в трех сетах за 2 часа и 32 минуты остановил Александра Зверева (6:3, 3:6, 7:5), который в актуальном рейтинге АТР стоит на 7-й позиции.

В решающем сете Зверев отыгрался со счета 1:4 и подавал на матч в 10-м гейме, однако Маррей сделал обратный брейк, затем на своей подаче вышел вперед и добил фаворита великолепным геймом на приеме.

Andy Murray is back just in time for the #USOpen



For the first time since 2017 he beat a top 10 player as he saw off world number seven Alex Zverev.pic.twitter.com/Iqzh1RVHLS