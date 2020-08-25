Филадельфия отправила в отставку главного тренера

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, клуб НБА Филадельфия Севенти Сиксерс уволил главного тренера команды Бретта Брауна.

Отставка Брауна стала неизбежной после провала Филадельфии в плей-офф – в первом раунде франшиза из первой столицы США со счетом 0-4 проиграла Бостону.

Браун возглавлял Филадельфию с 2013 года. Под его руководством команда дважды доходила до полуфинала Восточной конференции. Всего с Брауном Филадельфия провела 565 матчей (221-344).

На вакантный пост главного тренера Филадельфии претендуют Тайрон Лю, Айме Удока, Дэйв Йергер и Джей Райт.