В честь Брайанта переименуют улицу в Лос-Анджелесе

Накануне в Лос-Анджелесе отметили ежегодный день Коби Брайанта. Дата 24 августа выбрана неслучайно, ведь под 24-м номером знаменитый защитник провел вторую часть своей карьеры в НБА, а футболку с №8 (август – 8-й месяц года) носил с момента прихода в лигу и до 2006 года.

Как сообщает CBS Los Angeles, в ближайшее время в честь Брайанта в Лос-Анджелесе переименуют 5-километровый отрезок на улице Фигероа-стрит, рядом с которой находится Стэйпл-центр – домашняя арена Лейкерс.

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс и двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной США также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.