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ЛеБрон в матче с Портлендом повторил достижение Брайанта

Баскетбол
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Как символично, что это произошло именно 24 августа.

ЛеБрон в матче с Портлендом повторил достижение Брайанта
Новина українською

Накануне Лейкерс в день покойного Коби Брайанта разгромили Портленд (135:115) и повели 3:1 в серии первого раунда плей-офф.

ЛеБрон Джеймс за 28 минут набрал 30 очков и отдал 10 результативных передач. В третьем матче серии с Блэйзерс звездный форвард Лейкерс также собрал дабл-дабл с как минимум 30 очками (38+12 подборов).

Таким образом, Джеймс стал первым игроком Лейкерс со времен Брайанта, которому в плей-офф в двух матчах подряд удалось оформить дабл-дабл и набрать как минимум 30 очков.

Коби Брайант аналогичную серию выдал в 2010 году в финальной серии Западной конференции против Финикса. В итоге Лейкерс вышли в финал плей-офф, в котором в семи матчах обыграли Бостон.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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