ЛеБрон в матче с Портлендом повторил достижение Брайанта

Накануне Лейкерс в день покойного Коби Брайанта разгромили Портленд (135:115) и повели 3:1 в серии первого раунда плей-офф.

ЛеБрон Джеймс за 28 минут набрал 30 очков и отдал 10 результативных передач. В третьем матче серии с Блэйзерс звездный форвард Лейкерс также собрал дабл-дабл с как минимум 30 очками (38+12 подборов).

Таким образом, Джеймс стал первым игроком Лейкерс со времен Брайанта, которому в плей-офф в двух матчах подряд удалось оформить дабл-дабл и набрать как минимум 30 очков.

LeBron James becomes the first @Lakers player with 30+ points and 10+ assists in an NBA Playoffs game since Kobe Bryant (May 25, 2010). pic.twitter.com/TjAeQ6Ub5T