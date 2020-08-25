Дэвис рассказал о серьезности травмы

Тяжёлый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис заявил, что полученное повреждение спины в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с "Портленд Трэйл Блэйзерс" не является серьёзным.

"Спина в порядке, я на 100% буду готов играть в пятом матче серии. Тренерский штаб „Лейкерс“ был очень осторожен, учитывая большое преимущество в счёте по ходу игры с „Лейкерс“, — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

Дэвис отыграл всего 18 минут, набрав 18 очков, 5 подборов и 5 передач.

На стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между "Портленд Трэйл Блэйзерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча завершилась победой "Лейкерс" со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу "Лос-Анджелес Лейкерс".