Адетокумбо признан лучшим защитником сезона в НБА

В голосовании за награду «Defensive Player of the Year» предпочтение форварду Милуоки Яннису Адетокумбо отдали 75 из 100 журналистов.

Грек более чем в два раза (432 балла против 200) опередил бигмэна Лейкерс Энтони Дэвиса, а третьим стал французский центровой Юты Руди Гобер, который признавался лучшим защищающимся игроком в НБА два сезона подряд.

Адетокумбо стал вторым в истории Милуоки обладателем награды «Defensive Player of the Year». В 1983 и 1984 годах этим статусом дважды награждали Сидни Монкрифа.

Адетокумбо в сезоне 2019-2020 в регулярном чемпионате отыграл 63 матча. В среднем за игру форвард Милуоки набирал по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, а также выполнял по одному блок-шоту и совершал по одному перехвату.

Ожидается, что Яннис Адетокумбо во второй раз подряд станет MVP регулярного чемпионата.