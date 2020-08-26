Лиллард пропустит пятый матч серии с Лейкерс

Звездный разыгрывающий Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард из-за растяжения связок правого колена не поможет своей команде в пятом матче серии первого раунда плей-офф против Лейкерс. Об этом сообщает американский инсайдер Шамс Чарания.

Лиллард травмировался в четвертом матче серии с Лейкерс, в котором Портленд пропустил 135 очков и проиграл с разницей в 20 баллов.

Another look at Damian Lillard's non-contact knee injury pic.twitter.com/263IjR9C3e — NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) August 25, 2020

Лиллард в четырех матчах серии с Лейкерс в среднем за игру набирает по 24,3 очка, 3,5 подбора и 4,3 передачи.

Портленд в серии с Лейкерс уступает со счетом 1:3. В случае поражения в завтрашнем матче команда Терри Стоттса покинет «пузырь» в Орландо.