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Лиллард пропустит пятый матч серии с Лейкерс

Баскетбол
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С Портлендом покончено?

Лиллард пропустит пятый матч серии с Лейкерс
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Звездный разыгрывающий Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард из-за растяжения связок правого колена не поможет своей команде в пятом матче серии первого раунда плей-офф против Лейкерс. Об этом сообщает американский инсайдер Шамс Чарания.

Лиллард травмировался в четвертом матче серии с Лейкерс, в котором Портленд пропустил 135 очков и проиграл с разницей в 20 баллов.

Лиллард в четырех матчах серии с Лейкерс в среднем за игру набирает по 24,3 очка, 3,5 подбора и 4,3 передачи.

Портленд в серии с Лейкерс уступает со счетом 1:3. В случае поражения в завтрашнем матче команда Терри Стоттса покинет «пузырь» в Орландо.

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
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