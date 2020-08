Лиллард пропустит пятый матч серии с Лейкерс

Звездный разыгрывающий Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард из-за растяжения связок правого колена не поможет своей команде в пятом матче серии первого раунда плей-офф против Лейкерс. Об этом сообщает американский инсайдер Шамс Чарания.

Лиллард травмировался в четвертом матче серии с Лейкерс, в котором Портленд пропустил 135 очков и проиграл с разницей в 20 баллов.

Another look at Damian Lillard's non-contact knee injury pic.twitter.com/263IjR9C3e