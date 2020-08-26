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Разыгрывающий Денвера повторил невероятный рекорд Джордана

Баскетбол
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Джамал Мюррей прорвался на новый уровень.

Разыгрывающий Денвера повторил невероятный рекорд Джордана
Новина українською

Накануне Денвер со счетом 117:107 обыграл Юту и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф (2:3).

Мюррей за 41 минуту набрал 42 очка и реализовал 17 из 26 бросков с игры. Двумя днями ранее Джамал обновил личный рекорд результативности в плей-офф, отгрузив в кольцо Джаз 50 очков.

Серию из 50 и 40 очков в плей-офф в истории НБА ранее совершал только один баскетболист – легенда Чикаго Майкл Джордан.

В пяти матчах серии с Ютой Мюррей в среднем за игру приносит своей команде по 30,8 очка, 6,4 подбора и 6,8 передачи.

Шестой матч серии между Наггетс и Джаз состоится в четверг, 27 августа. В случае поражения команда Джамала Мюррея вылетит из плей-офф.

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В статье: НБА Майкл Джордан Джамал Мюррей
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