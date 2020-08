Разыгрывающий Денвера повторил невероятный рекорд Джордана

Накануне Денвер со счетом 117:107 обыграл Юту и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф (2:3).

Мюррей за 41 минуту набрал 42 очка и реализовал 17 из 26 бросков с игры. Двумя днями ранее Джамал обновил личный рекорд результативности в плей-офф, отгрузив в кольцо Джаз 50 очков.

Серию из 50 и 40 очков в плей-офф в истории НБА ранее совершал только один баскетболист – легенда Чикаго Майкл Джордан.

After his 50-point Game 4, Jamal Murray scored 42 in Game 5.



The only other player to follow a 50+ point #NBAPlayoffs game with a 40+ point one since 1976 is Michael Jordan (3 instances). @EliasSports pic.twitter.com/vOM1IzQcVh