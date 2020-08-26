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Игрок сборной Украины подписал контракт с Киев-Баскетом

Баскетбол
(1 голосов)

Ранее он выступал в Днепре

Игрок сборной Украины подписал контракт с Киев-Баскетом
Новина українською

Столичный Киев-Баскет объявил о подписании контракта с защитником национальной сборной Украины Александром Мишулой.

Прошлый сезон воспитанник Днепра провел в составе турецкого Меркезефенди во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. Там он сыграл 23 матча, проводя на площадке в среднем по 30 минут, набирал 14.2 очка, делал 3.4 передачи и 3.2 подбора.

До переезда в Турцию Мишула всю профессиональную карьеру провел в Днепре. Также Александр является одним из ключевых игроков национальной сборной Украины, в составе которой выступал на трех последних чемпионатах Европы, а также играл на ЧМ-2014.

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В статье: Александр Мишула БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ
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