В НБА начался бойкот против действий полиции в отношении темнокожих

Накануне в лиге в парах Милуоки – Орландо, Оклахома – Хьюстон и Лейкерс – Портленд должны были пройти пятые матчи серий первого раунда, однако поединки не состоялись по решению игроков, которые отказались выходить на площадку.

Все дело в инциденте в городе Кеноше (штат Висконсин) – полицейские разрядили обойму в спину темнокожего мужчины, который перед этим пытался разнять двух женщин. В момент инцидента в машине потерпевшего находились три ребенка.

Стрельба в Висконсине привела к массовым акциям протеста в штате. Известно, что погибло два человека.

"Откровенно говоря, это просто ужасно. Мы, чернокожие американцы, напуганы. Мы в ужасе. Выходя из дома, ты не знаешь, как закончится день. Если вы утверждаете, что полицейские не могли усмирить и задержать его без стрельбы, значит, вы лжете. Вы лжете не только мне, вы лжете каждому чернокожему. Мы видим одно и то же снова и снова. Нам кажется, что идет охота на чернокожих", - заявил лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс.

Судьба плей-офф НБА повисла в воздухе. Все матчи, запланированные на пятницу, также не состоятся.

Отметим, что ЛеБрон Джеймс и Кавай Леонард из Клипперс выступили за досрочное завершение сезона. Лейкерс и Клипперс поддержали своих игроков, однако остальные команды не готовы бойкотировать плей-офф.