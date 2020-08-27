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Индиана уволила главного тренера после вылета из плей-офф

Баскетбол
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Нэйт Макмиллан стал безработным.

Индиана уволила главного тренера после вылета из плей-офф
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Индиана в первом раунде плей-офф НБА со счетом 0:4 проиграла Майами. Руководство Пэйсерс посчитало, что это веская причина для смены тренерского штаба и отправило Макмиллана в отставку.

Американский специалист возглавлял Индиану с 2016 года. За этот период Пэйсерс ни разу не пропустили плей-офф, но в пост-сезоне суммарно смогли выиграть только 3 матча при 16 поражениях.

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски отмечает, что фаворитом на должность главного тренера Индианы станет Майк Д’Энтони, если он не продлит контракт с Хьюстоном.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в НБА начался бойкот против действий полиции в отношении темнокожих.

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В статье: НБА Индиана Пэйсерс
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