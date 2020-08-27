Реализм боли темнокожих разрушает статус-кво американского спорта

Оригинал статьи – Ховард Брайант, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

В течение последних шести лет НБА витала в духе компромисса, который служил образцом для общения комиссаров и игроков. Изгнание бывшего владельца-расиста Лос-Анджелес Клипперс Дональда Стерлинга удовлетворило требования как игроков, так и лиги. Голос игроков был услышан так сильно, что впервые в истории спорта он стал причиной свержения владельца франшизы. Баскетболисты Клипперс пригрозили не играть в плей-офф, если Стерлинг останется – и новый комиссар Адам Сильвер принял сторону спортсменов.

Сильвер завоевал доверие игроков, сохранил плей-офф в неприкосновенности и использовал умелую дипломатию, дав понять другим владельцам команд, что он позволил игрокам приблизиться к линии, но при этом не дал им пересечь ее.

Шесть лет спустя, когда все матчи дня в плей-офф были отменены, поскольку игроки отказались выходить на площадку после того, как полиция застрелила Джейкоба Блейка в Кеноше, штат Висконсин, выяснилась иная правда: после изгнания из НБА Стерлинга лиге просто была предоставлена отсрочка, а возможный бойкот рестарта сезона в Орландо после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе был первым звоночком для Адама Сильвера и других боссов НБА.

Первыми выходить на площадку отказались игроки Милуоки Бакс, затем их примеру последовали Орландо Мэджик. То же самое сделали Лейкерс, Портленд, Хьюстон и Оклахома. Игроки женской НБА также отказались играть, но перед этим выступили в белых футболках, на каждой из которых была буква имени Блейка спереди и семь пулевых отверстий на спине – именно столько пуль полицейские Кеноша выпустили в тело этого темнокожего американца.

Милуоки Брюэрс и Цинциннати Редс, Сиэтл Маринерс и Сан-Диего Падрес, Лос-Анджелес Доджерс и Сан-Франциско Джайентс из МЛБ (в главной лиге бейсбола 7,7% игроков темнокожие) поддержали протест НБА против насилия полиции. Двукратная чемпионка турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира Наоми Осака снялась с крупного турнира Western & Southern Open, причем все это произошло в четвертую годовщину того, когда Колин Каперник встал на колено во время гимна США перед предсезонным матчем НФЛ – и именно НБА возглавила массовые протесты американского спорта.

Оглядываясь назад, можно сказать, что вид спорта, который традиционно был ближе всего к революции, в конечном итоге не избежал конфронтации во время расовой саги Дональда Стерлинга в 2014 году, а лишь отсрочил то, что, как оказалось, было неизбежным.

США разделились – их мнение о непропорциональном применении полицией насилия по отношению к своим чернокожим гражданам резко выражено в спорте по причине влиятельного чернокожего контингента, но также есть и враждебный климат вокруг всей этой истории.

Под всем этим – пассивно-агрессивные вопросы о том, что докажет бойкот игры, если люди больше никогда не будут смотреть НБА – это угроза, вопросы не столько в поисках просветления, но призваны принизить игроков, поставить под сомнение их подлинность и отречься от какой-либо мысли о самоопределении. Под их майками нет ни гражданства, ни тем более человечности. Вы здесь, чтобы нас развлечь. Нет, ты здесь буквально для того, чтобы развлекать нас. Это твоя работа.

Под этим слоем угроз скрывается еще большая угроза – игрокам лучше быть благодарным, что есть люди, желающие смотреть на них, потому что, если мы не будем смотреть, то они снова станут никем. Посыл, конечно же, состоит в том, чтобы напомнить этим темнокожим игрокам о том, насколько ненадежны их позиции, чтобы дать им знать, если они забыли, насколько хрупкими могут быть границы – одна ошибка, травма или арест, перебранка или протест могут вернуть вас туда, где находятся остальные. Никогда не забывай, кому ты должен.

Тем не менее, каждый в США и во всем мире знает, что игроки чувствуют прямо сейчас, потому что они прочувствовали это сами, когда боль, которая живет глубоко, поднимается вверх и парализует их тело, сердце и разум – и тогда игра действительно теряет значение. Ничего подобного. Мы помним это по 11 сентября. Мы помним это по взрыву в Бостонском марафоне. Мы помним об этом, когда война приходит в наши дома. Мы помним об этом, когда умирают родственники и друзья. В такие моменты работа не имеет значение. Это просто не так важно. Несомненно, многие сталкивались с этим чувством безнадежности и во время пандемии коронавируса, когда трудно увидеть будущее за углом.

«Прежде чем стать спортсменом, я была чернокожей женщиной», - говорит Осака, первая теннисистка, поддержавшая бойкот против насилия полиции. «И, как чернокожая женщина, я чувствую, что есть гораздо более важные дела, которые требуют внимания, а не игра в теннис».

Наоми Осака приняла решение не играть после того, как НБА отменила свои вчерашние игры, и в ее словах чувствуется сильная одержимость правом своей собственности, то, что она диктует условия, кто и когда будет наблюдать за ней, так и ее вера в то, что она не будет участвовать в тех мероприятиях, которые могут отвлечь внимание американцев от проблемы насилия полиции.

История с Джейкобом Блейком…Парень подозревался в преступлении и не подчинялся приказам – полицейские выпустили в него пули, потому что у них было законное право на это. Это аргумент для дискредитации игроков за их бойкот.

Но на другой чаше весов тот факт, что США – то место, где нет убийств более частых, более личных и более повторяющихся, чем убийства и нападения на чернокожих со стороны полиции.

Единственной постоянностью является доступность изображений и видео с темнокожими людьми, ставшими жертвами злоупотребления со стороны полиции. Их распространяют как союзники, которые хотят продемонстрировать своего рода солидарность с болью афроамериканцев, не обязательно признавая травмирующий эффект на чернокожего человека, так и антагонисты, ищущие возможность сказать темнокожим, что они заслуживают те пули, которые получают из пистолетов полиции. США почти 20 лет подряд принимает участие в военных конфликтах на территориях других стран, но смерть на войне умело скрывается от общественности.

Главный посыл, отправленный игроками НБА и других лиг, заключался в том, что их человечность должна быть на первом месте, а жизни темнокожих имеют значение. Они существуют не только для развлечения публики, которая, как им кажется, часто процветает за счет боли черных. Боль настоящая. Ответственность реальна.

И в этих реалиях отказ спортсменов от игры меняет все. В отличие от 2014 года и последующих событий, игроки послали сообщение: публика, которая ожидает зрелища, будучи безразличной или враждебной по отношению к личностям, скрывающимся за футболками, останется ни с чем.