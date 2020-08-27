  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Матчи плей-офф НБА возобновятся 28 августа
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матчи плей-офф НБА возобновятся 28 августа

Баскетбол
(1 голосов)

Ранее баскетболисты начали бойкотировать матчи

Матчи плей-офф НБА возобновятся 28 августа
Новина українською

НБА возобновит сезон 28 августа, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Ранее стало известно, что игроки приняли решение возобновить плей-офф лиги.

Напомним, ранее "Милуоки Бакс" бойкотировал пятый матч серии плей-офф с "Орландо Мэджик". К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке. После этого матчи плей-офф были отложены на неопределённый срок.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...