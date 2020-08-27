Матчи плей-офф НБА возобновятся 28 августа

НБА возобновит сезон 28 августа, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Ранее стало известно, что игроки приняли решение возобновить плей-офф лиги.

Напомним, ранее "Милуоки Бакс" бойкотировал пятый матч серии плей-офф с "Орландо Мэджик". К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке. После этого матчи плей-офф были отложены на неопределённый срок.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.