Джордан помог избежать завершения сезона в НБА

Как известно, в НБА в среду начался бойкот в знак протеста против насилия полиции в отношении темнокожих. Существовала угроза досрочного завершения сезона, но накануне стороны договорились возобновить матчи плей-офф 28 или 29 августа.

ESPN отмечает, что одну из ключевых ролей в переговорах сыграл единственный темнокожий владелец франшизы НБА Майкл Джордан – босс Шарлотт и шестикратный чемпион НБА с Чикаго стал связующим звеном между баскетболистами и руководством лиги.

Известно, что Джордан связывался с президентом профсоюза игроков Крисом Полом и пообщался с разыгрывающим Хьюстона Расселом Уэстбруком.

Под влиянием Майкла Джордана другие владельцы команд НБА выразили готовность в дальнейшем быть более активными в вопросах социальной справедливости.