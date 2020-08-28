  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джордан помог избежать завершения сезона в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джордан помог избежать завершения сезона в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Плей-офф продолжится.

Джордан помог избежать завершения сезона в НБА
Новина українською

Как известно, в НБА в среду начался бойкот в знак протеста против насилия полиции в отношении темнокожих. Существовала угроза досрочного завершения сезона, но накануне стороны договорились возобновить матчи плей-офф 28 или 29 августа.

ESPN отмечает, что одну из ключевых ролей в переговорах сыграл единственный темнокожий владелец франшизы НБА Майкл Джордан – босс Шарлотт и шестикратный чемпион НБА с Чикаго стал связующим звеном между баскетболистами и руководством лиги.

Известно, что Джордан связывался с президентом профсоюза игроков Крисом Полом и пообщался с разыгрывающим Хьюстона Расселом Уэстбруком.

Под влиянием Майкла Джордана другие владельцы команд НБА выразили готовность в дальнейшем быть более активными в вопросах социальной справедливости.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Майкл Джордан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...