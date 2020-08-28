Плей-офф НБА возобновится 29 августа

В среду баскетболисты Милуоки отказались выходить на пятый матч серии первого раунда против Орландо в знак протеста против насилия полиции в отношении темнокожего населения. Протест Бакс позже поддержали и остальные команды.

Накануне игроки НБА проголосовали за продолжение плей-офф. По информации портала Clutch Points, пост-сезон возобновится 29 августа – в этот день пройдут пятые матчи в сериях Милуоки – Орландо, Хьюстон – Оклахома и Лейкерс – Портленд.

На воскресенье (30 августа) запланированы два поединка – Клипперс и Даллас проведут пятую игру серии первого раунда, а Торонто и Бостон начнут серию за выход в финал Восточной конференции.

На данный момент в НБА определились три участника второго раунда плей-офф – Торонто, Бостон и Майами.